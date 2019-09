Rectora interina del Instituto Nacional: “Sé que no es una tarea fácil”

Este lunes asumió la ex seremi de Educación, Lilí Orell, como rectora interina del Instituto Nacional en reemplazo del rector Fernando Soto. A su llegada, saludó personalmente a profesores y alumnos en el ingreso del establecimiento.

“Sé que no es una tarea fácil, pero que tengo todas las ganas de cumplir a cabalidad, creo que necesito el apoyo de todo el mundo porque no es una tarea que se pueda hacer sola. No estamos por la violencia, se puede dialogar y yo tengo una postura de puertas abiertas”, señaló Orell al llegar al recinto educacional.

“Lo que espero es poder conversar con todo el mundo y lograr entendimientos”, añadió la rectora interina que deberá abordar el diálogo con los tres centros de padres y apoderados que tienen malas relaciones entre ellos. Además, esta jornada sostendrá una reunión informativa con el centro de alumnos.

Orell, nombrada la semana pasada, es la segunda mujer que ocupa el máximo cargo del liceo emblemático en sus 200 años de historia, pero ocupará el cargo hasta que se designe un nuevo rector mediante Alta Dirección Pública, el 28 de febrero próximo.

La rectora interina es profesora en Física y Ciencias Naturales, magíster en Gestión y Administración Educacional y máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos en el Nuevo Entorno Digital de la Universidad Autónoma de Madrid.

Durante su trayectoria se ha desempeñado como seremi de Educación de la región Metropolitana, directora de establecimientos municipales y en la Dirección de Educación Municipal de Recoleta, entre otras actividades.

Al designarla, el alcalde Felipe Alessandri destacó que “Lilí Orell tiene una vasta trayectoria y una vida dedicada a la educación. Estamos seguros que junto a su equipo y liderazgo va a impulsar el proceso de modernización del liceo para que sea el Instituto del 2030 o 2040 y siga formando líderes que sean un aporte al país”.