Acalorado debate de las 40 horas en la Comisión de Trabajo: se aprobó el “corazón” de la iniciativa

“Me tomaré todo el tiempo que sea necesario para hablarle con la verdad a los trabajadores (…)”, remarcó la tarde de este lunes el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeber, cuando la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social), le pidió que cerrara su intervención.

“Ya ha pasado una hora y media y con todo el respeto le pido que cierre”, subrayó Yeomans, cuando el reloj marcaba las 18:56 horas. La sesión se había iniciado a las 14:30 horas.

Este fue solo uno de los pasajes de la acalorada sesión que se llevó a cabo en esta jornada en la instancia –integrada por 13 diputados- para analizar el proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales que impulsaron las diputadas PC Camila Vallejo, Karol Cariola.

Con 7 votos a favor y 6 en contra, la comisión aprobó el segundo numeral del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, que es considerado el “corazón” de esta iniciativa impulsada por las parlamentarias PC. También se aprobó el artículo 1 del proyecto, pasando a debatirse un artículo transitorio que establece que no se reducirán los salarios si se establece este cambio.

La comisión inició el debate en particular, en la primera de las dos sesiones extraordinarias citadas para esta jornada.

En la antesala de la cita, la bancada transversal por las “40 horas” acordó que las pymes tendrán cinco años para disminuir gradualmente la jornada laboral.

En la segunda sesión especial se procedió a la votación en particular de los dos artículos del proyecto.

APEGO A LA CONSTITUCIÓN

En el marco de la votación, el ministro Monckeberg sostuvo que los parlamentarios deben actuar con apega a la Constitución respecto al proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.

El secretario de Estado volvió a pedir responsabilidad a los diputados, reiterando que el Gobierno acudirá a todas las instancias jurídicas si se llegase a aprobar el proyecto, al que consideró de inconstitucional.

En este orden, recordó que este mismo proyecto fue desechado por el expresidente de la Cámara Baja, Fidel Espinoza, por contravenir la Constitución.

El titular del Trabajo sostuvo que “en primer lugar y en forma enfática quiero hacer mía la reserva de inconstitucionalidad en forma categórica, tajante y completa que han hecho los parlamentarios. Y por las razones que dejaré incorporadas en el acta, porque este proyecto vulnera las normas constitucionales establecidas en nuestra Constitución y que vienen de constituciones anteriores. Este proyecto es inconstitucional y vulnera el artículo 65 inciso 4. ¿Sabe quién introdujo ese artículo en la Constitución? El Presidente Eduardo Frei Montalva, él lo introdujo ese artículo en que se establecía que era iniciativa exclusiva del Presidente de la República fijar los sueldos, salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, aumentar sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases para determinarlos”.

Agregó que “ese es uno de los artículos que se están vulnerando con este proyecto. Porque desde los años 70 es iniciativa exclusiva del Presidente de la República porque se alteran las bases de cálculo de las remuneraciones. Este proyecto es inconstitucional no solo porque arroga gasto fiscal sino porque se alteran la bases de determinación del cálculo de los trabajadores del sector público y privado. ¿Quién inventó la inconstitucionalidad? El Presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Sabe quién fue el primer Presidente que reclamó ante el Tribunal Constitucional porque se estaba violando esa norma? Salvador Allende Gossens, en el rol 7-72 recurrió al TC esgrimiendo su obligación como Presidente de la República de impedir que el Congreso se arrogara una atribución que no tenía al extender el aguinaldo a los trabajadores que él no quería que se extendiera. Esa misma causal, el primer en recurrir fue el Presidente Salvador Allende”.

El secretario de Estado sostuvo que “no hay mayor daño que se pueda hacer a la democracia que cuando uno se arroga atribuciones que no tiene, facultades que la Constitución no establece y nosotros como Gobierno, por el mandato de los ciudadanos, como también lo tiene el mandato de todos los parlamentarios, es nuestra obligación y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que en el Congreso los parlamentarios respeten y hagan respetar la Constitución. Y si aquello no ocurre, sea nuestra institucionalidad que haga valer la Constitución. Yo no quiero un país donde la mayoría circunstancial se arrogue facultades de derogar impuestos, terminar con beneficios, aumentarlos en función de candidaturas personales. Eso es un país poco serio, que no respeta la democracia y que termina siendo perjudicial para los propios trabajadores”.

El proyecto no se despachó, por acabarse el tiempo destinado para esta instancia.

Cuando no había terminado la sesión, Chile Vamos hizo abandono de la instancia.

Al término de la sesión, Monckeber subrayó que es “una obligación defender las reglas que hace que los países funcionen bien. Es una obligación del Congreso y del Gogierno (…)”.

LOS 13 DIPUTADOS DE LA COMISIÓN

1.-Gael Yeomans, presidenta (Convergencia Social).}

2.-Ramón Barros (UDI).

3.-Guillermo Ramírez (UDI).

4.-Patricio Melero (UDI).

5.- Alejandro Santana (RN)

6.- Francisco Eguiguren (RN)

7.- Frank Sauerbaum (RN)

8.- Maite Orsini (Revolución Democrática)

9.- Gabriel Silber (DC)

10.- Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social – Independiente)

11.- Karol Cariola (PC)

12.- Tucapel Jiménez (PPD)

13.- Gastón Saavedra (PS)