Chahin descarta daño político a la DC por autodenuncia de Francisco Frei

“Todo lo que correspondía al partido, lo hicimos. Nosotros fuimos muy claros: acá nadie está por sobre la ley y el partido ha actuado con mucha rapidez y con mucha firmeza”, sentenció este viernes el timonel de la DC, Fuad Chahin, al descartar que el partido haya sufrido un efecto político a raíz del conflicto legal entre los hermanos Francisco y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Tras dejar una carta en la oficina de partes de La Moneda, el máximo dirigente demócrata cristiano se refirió a la presunta estafa que habría cometido el hermano del exmandatario, quien se autodenunció.

“Eel partido hizo lo que tenía que hacer, hoy día Francisco Frei no es militante del partido. No hay ningún efecto para el partido, esto no tiene nada que ver con su vida política”, aseveró el jefe de la DC.

El exdiputado precisó que si bien esta situación “es algo del ámbito privado, le exigimos a nuestros militantes el mismo estándar de comportamiento en su vida pública como en su vida privada y por eso que hemos pedido con tanta firmeza la suspensión inmediata de la militancia al tribunal supremo”.

Acotó que por ello la colectividad “ha actuado con rapidez, ha actuado con firmeza y eso es lo que corresponde. Él (Francisco Frei) hace mucho tiempo que no tiene ningún cargo político en el partido, ni mucho menos. Tiene una vida política pasiva hace mucho tiempo, tiene una militancia pasiva, por lo tanto no saquemos conclusiones que no corresponden”, añadió en referencia a que por lo menos hace 20 años que no tiene un cargo en el partido.