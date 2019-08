VIDEO | Liam Gallagher estrenó canción para nueva temporada de “Peaky Blinders”

El vocalista de la desaparecida banda Oasis se sumó a la fiebre por la serie "Peaky Blinders", y grabó el tema "One of Us" para su quinta temporada. El estreno se da justo a diez años de la separación del grupo que inmortalizó clásicos como "Wonderwall" y "Live Forever".