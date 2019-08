Soto formaliza renuncia a la DC: “Chahin le ha hecho muy mal a la convivencia interna”

“Se ha formalizado y concretado mi renuncia a la DC, ya no hay vuelta atrás, ya es indeclinable, lo había señalado de esa manera y creo que tenía que actuar en consecuencia”, sentenció este lunes el diputado Raúl Soto, al desvincularse del partido que la semana pasada apoyó con su voto en la Cámara la Reforma Tributaria del Gobierno de Sebastián Piñera.

El ahora legislador independiente llegó hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel), donde oficializó su decisión, agradeciendo a aquellos militantes de la tienda que son “gente decente, gente coherente y consecuente con los principios del humanismo cristiano”.

Soto detalló que su salida se debe a que la falange está en una “crisis profunda, importante que es de diferencias políticas profundas que se vienen arrastrando hace bastante tiempo” y que en su opinión se ha agudizado por la “tozudez de quienes conducen el partido hoy día y a quienes lo acompañan en esa misión”.

“La DC siempre ha tenido una visión más conservadora y una visión más progresista. Las dos almas durante toda su historia han conversado, se han respetado más allá de quien tenga la hegemonía interna, pero hoy día lo que se está haciendo, bajo la conducción del presidente Fuad Chahín, es que una de las dos posiciones, la más moderada, conservadora, se está tratando de imponer a la fuerza”, enfatizó Soto.

En esa línea, recalcó que la mesa “trata de poner el pie encima, invisibilizar las voces disidentes una y otra vez, no hay capacidad de diálogo interno, porque la capacidad de diálogo que tiene este partido para salir corriendo, cruzar la vereda una y otra vez y alcanzar malos acuerdos con el gobierno, esa misma capacidad de diálogo no la han demostrado para conversar ni con sus senadores, ni con sus diputados disidentes, ni tampoco con los militantes de bases que a lo largo del país no se están sintiendo representados”.

Espetó que la tienda actúa hoy día más entusiasta en los proyectos de gobierno que la propia UDI, RN y Evópoli y eso, en su opinión, significa ante los ojos del país una ambigüedad que es difícil de explicar.

“Para mí era difícil salir a la feria, a la calle, a la junta de vecinos y poner la cara y dar explicaciones de los malos acuerdos que los dirigentes de mi partido estaban haciendo”, sostuvo el legislador.

Finalmente recalcó que “bajo esta conducción veo un peligro inminente de un ‘camino propio 2.0’, ya tuvimos una mala experiencia electoral a partir de una mala decisión política de un camino propio en la elección presidencial y parlamentaria pasada con Carolina Goic, espero que así no ocurra”.