Piñera: Proyecto del PC destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este domingo al proyecto de jornada laboral de 40 horas resentado por la diputada PC, Camila Vallejo, y refutó la supuesta “carga excesiva” que alega el empresariado si el proyecto del Ejecutivo llegara a aprobarse.

En entrevista con Pulso el Mandatario se refirió al proyecto de jornada laboral de 41 horas con flexibilidad y gradualidad impulsado por el Gobierno. Resaltó que lo que diferencia el proyecto del Ejecutivo con el impulsado por la diputada Vallejo, es que “reduce la jornada sin afectar los empleos ni los salarios”.

“El proyecto del PC es malo porque no corrige un problema gravísimo en nuestra legislación, que es su extrema rigidez, y porque no permite ninguna capacidad de gradualidad de adaptación. Ese proyecto, que espero que no se apruebe, destruiría entre 200 mil y 350 mil empleos”, sostuvo.

En tanto el Mandatario refutó las críticas recibidas por empresarios respecto a la supuesta “carga excesiva” que supondría para ellos el proyecto del Gobierno.

“Por eso que hemos planteado, porque somos serios y responsables, que este ajuste se produzca gradualmente en un plazo de ocho años. La sociedad puede absorber un punto y medio de mayor costo laboral por año durante ese plazo, pero para ello es clave que la economía chilena crezca”, señaló.