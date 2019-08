Senadores de oposición denuncian a la ministra Pérez ante la Fiscalía por delito de omisión de denuncia

En medio de la polémica entre el Ejecutivo y la oposición por la vinculación que hizo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, entre el Partido Socialista (PS) y el narcotráfico, senadores opositores denunciaron a la secretaria de Estado este viernes ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, por el delito de omisión de denuncia.

Los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Yasna Provoste (DC) y Pedro Araya (IND) llegaron en esta jornada hasta las dependencias del Ministerio Público, donde le expusieron la situación al fiscal nacional.

Tras la cita, el senador Quinteros expresó que “yo estaba acostumbrado a un tipo de política donde, si alguien cometía algún exceso, se pedía disculpas y se daba la mano. Pero creo que este Gobierno no está en ese tipo de política porque incluso el Presidente de la República le ha dado el respaldo a su vocera y eso habla mal de este Gobierno”.

“Le hemos pedido al señor fiscal que cite, ya sea como imputada o como testigo, a la señora ministra para que diga qué antecedentes tiene de la relación que pueda existir entre los parlamentarios o militantes del PS con el narcotráfico”, añadió el legislador.

Añadió que “para nosotros es muy doloroso la actitud que ha tenido el Gobierno (…) el Presidente de la República perdió la gran oportunidad ayer (de terminar el conflicto) al reunirse con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, más encima solicitó él la reunión”.

“Creo que el Presidente se está burlando del Congreso y seguramente del PS, no tengo ninguna duda, porque tuvo la oportunidad para dar alguna explicación y no la hizo, al contrario, habló de temas que para esa reunión no era lo más importante”, añadió Quinteros.

Además, el senador socialista dijo que para que se ponga fin a la tensión, en el PS “esperamos que ella (Cecilia Pérez) reconozca su error, reconozca que se equivocó y por eso que queremos que si tiene antecedentes, los diga públicamente”.

“DENUNCIA BIEN RECIBIDA”

Por su parte, el senador Araya indicó que la denuncia “ha sido bien recibida por el fiscal en el sentido de que la ministra tendrá que hacerse responsable de lo que ha dicho, creemos que una forma seria de hacer política es que los ministros respondan y pongan los antecedentes ante la justicia”.

“Cuando Cecilia Pérez habla, no lo hace como un ciudadano común y corriente, lo hace como la voz del Gobierno y por eso tiene la obligación legal de entregar todos los antecedentes a la Fiscalía”, sostuvo Araya.

Por ello, el legislador explicó que “existe una figura legal que es el delito de omisión de denuncia porque nuestra legislación establece que los funcionarios públicos, en este caso la ministra Cecilia Pérez, tienen la obligación de denunciar los delitos que conozcan en menos de 48 horas, cosa que según entendemos no ha ocurrido hasta este minuto”.

“Esta es una denuncia formal en contra de la ministra Cecilia Pérez donde se le pide a la Fiscalía que ella sea citada a declarar para que entregue todos los antecedentes que tendría en su poder respecto de la posible vinculación del PS con grupos de narcotráfico o crimen organizado”, detalló.

Por último, el parlamentario dijo que también le pidieron a Abbott que “oficie al Presidente Sebastián Piñera y que informe si él estaba en conocimiento o no de los antecedentes que tenía la vocera, que también declare el general director de Carabineros, la PDI, a fin de saber si la vocera ha concurrido o no a alguna unidad policial a realizar alguna denuncia por narcotráfico”.

En tanto, la senadora Yasna Provoste remarcó que “nosotros vamos a seguir trabajando con sentido de unidad y además pidiéndole a las instituciones, en este caso al Ministerio Público, que frente a situaciones irresponsables como las que hemos vivido, le pida (a la vocera) que entregue todos los antecedentes, porque aquí el propio PS ha sido el que ha buscado distintos caminos para llegar al fondo de esta situación”.

Finalmente, los senadores aseguraron que mientras no se dé por cerrado el conflicto, el veto parlamentario a los subsecretarios y asesores del gobierno seguirá vigente y no podrán ingresar a ninguna sesión de las comisiones.