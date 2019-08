Provoste lamenta renuncia de Raúl Soto al partido: “Esperemos que pueda reflexionar”

La senadora DC sostuvo que "no he conversado hasta ahora con el diputado Raúl Soto, lo intentamos llamar esta mañana pero me imagino que su teléfono está muy requerido. Solo he leído su carta anoche y creo que es muy lamentable".