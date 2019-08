Karen Doggenweiler conducirá nueva temporada de “Llegó tu hora” en TVN

La animadora se hará cargo del programa, previamente liderado por Juan Manuel Astorga y Gonzalo Ramírez. "Creo que la entretención y el poder desarrollar otros talentos que me encantan es para mí un plus, así que creo que va a ser un agrado poder desarrollar este programa”, señaló.

El programa Llegó tu hora de TVN tendrá su nueva temporada dentro de las próximas semanas. No obstante, experimentará importantes cambios, el más trascendente su conducción: Karen Doggenweiler en lugar de Gonzalo Ramírez.

En el espacio, la animadora entrevistará a distintos personajes de la vida pública del país, de una manera transversal y entretenida.

De igual modo, el programa regresará con varias sorpresas y nuevamente tendrá panelistas que provienen de distintas áreas de la vida social y cultural chilena, quienes interrogarán a los invitados desde sus propias experiencias y posturas.

“Estoy muy contenta de este regreso a un programa que además me gusta mucho”, comentó Doggenweiler a La Tercera.

“Me encanta volver a un estelar. Bueno, he estado en distintos horarios en el canal y creo que todos los horarios son estelares”, agregó.

Asimismo dijo que “este es un programa que tiene cosas que me gustan mucho, como el periodismo, la noticia, la contingencia, la actualidad, pero además tiene juego. Creo que la entretención y el poder desarrollar otros talentos que me encantan es para mí un plus, así que creo que va a ser un agrado poder desarrollar este programa”.

El último trabajo en conducción de Doggenweiler había sido La Huincha.