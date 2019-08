Quintana tras reunión con Piñera: Le manifestamos que “el Gobierno tiene que resarcir el daño injusto” que se le hizo a un partido

El Presidente Sebastián Piñera se reunió la tarde de este jueves en La Moneda con los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, diputado Iván Flores (DC), y Jaime Quintana (PPD), con los que analizó temas de interés.

La cita se realizó en medio de la polémica que se ha suscitado por las declaraciones vertidas por la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, que ante la acusación constitucional impulsada por el Partido Socialista en contra de la ministra Marcela Cubillos apuntó a los supuestos vínculos entre esta colectividad y el narcotráfico.

Al término de la reunión, los presidentes de ambas Cámaras valoraron el encuentro.

Quintana sostuvo que “hemos sido muy claros con el Presidente que en este diálogo franco es necesario terminar con algunas expresiones injustas. Me parece que las expresiones de la ministra vocera fueron injustas (…) lo que se dice respecto al partido finalmente erosiona el sistema democrático y no contribuye, no nos permite avanzar, un clima de tensión y crispación no es bueno para nadie”.

El presidente del Senado apuntó que le señalaron al Gobierno “que esta crisis, esta tensión que puede tener solución, depende mucho del Gobierno, por supuesto las palabras no las hemos generado nosotros (…) en el Congreso está la mejor disposición para el diálogo directo como el que hemos tenido el día de hoy, pero evidentemente el Gobierno tiene que ver manera de resarcir el daño injusto que se le ha ocasionado a un partido y también a la centroizquierda chilena”.

El presidente del Senado destacó además que en el encuentro con el Mandatario se abordaron un conjunto de propuestas, encuentros internacionales (como la APEC y COP25) y diversas materias sectoriales.

Además, informó que invitaron al Presidente y a su Gobierno a participar en la mesa de trabajo de cara a la modernización del Congreso.

El presidente de la Cámara, Iván Flores, remarcó por su parte que “no recuerdo que haya habido en el último tiempo una reunión en donde los términos y los temas a tratar se hayan efectuado con tanta franqueza y tan directamente como lo hemos hecho esta tarde con el Presidente de la República y el ministro (Gonzalo) Blumel”.

“COLABORACIÓN DE RESPETO”

El Presidente en su turno recalcó que tuvo “una fructífera y grata” reunión de trabajo con los presidentes de ambas cámaras.

Según dijo, se analizaron materias legislativas, “el trato que debemos darle a las urgencias y el respeto por la Constitución en la tramitación de las leyes, la modernización del Congreso, el cambio climático, las próximas cumbres de Apec y la Cop que tendremos en Chile a fines de año; la ley de protección de menores, la protección de nuestros bosques nativos y muchos otros temas”.

“También concordamos en la necesaria y debida colaboración de respeto que debe existir entre los distintos poderes del Estado”, explicó el Presidente. “Vamos a tener estas reuniones con la frecuencia que sea necesaria porque es bueno para el país”, remarcó.

Piñera destacó la aprobación de la Reforma Tributaria (en la Cámara) y señaló que este viernes viajará a Francia para el G-7.