José Antonio Neme: “Me encantaría estudiar, parar de la tele”

El periodista José Antonio Neme participó como invitado en el programa “Síganme los buenos”, y confesó que no planea seguir mucho tiempo trabajando en televisión.

El comunicador de Mega señaló que “sería inmaduro profesionalmente de mi parte quedarme en el mismo lugar, en el mismo espacio”.

“He hecho bastante (en TV), siempre hay mucho que aprender, pero a lo mejor quiero aprender desde otro lugar”, agregó.

Precisar que Neme tiene compromisos laborales hasta el año 2021 en Mega, por lo que ya está pensando sobre su futuro: “Me encantaría estudiar, parar de la tele”.

Por último, aclaró que quizás sus nuevos rumbos no estarían en el país. “El mundo está lleno de desafíos que no me los quiero perder”, enfatizó.