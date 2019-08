Compromiso de reducción de condena habría facilitado extradición del “comandante Ramiro”

Así lo afirma la agencia de noticias brasileña G1 de o Globo que sostiene que el Gobierno chileno aceptó la condición de no imponer la totalidad del presidio perpetuo al exfrentista para poder traerlo a Chile y que pague por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

“Ha habido un compromiso formal por parte del gobierno de Chile para no ejecutar condenas no provistas por la constitución brasileña”, versa parte del comunicado del ministerio de Justicia de Brasil que sostiene que la administración del Presidente Sebastián Piñera aceptó aplicar parcialmente las penas que no ha cumplido Mauricio Hernández Norambuena tras fugarse en 1996.

Luego del anuncio que hiciera este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que fue refrendado por el titular de la Corte Suprema, Haroldo Brito, de que la extradición del “comandante Ramiro” es un hecho y que sólo restan trámites finales para traerlo de regreso, la cartera brasileña indicó que ello se pudo luego de este acuerdo.

Así lo informa la agencia G1 de la red O Globo de ese país que indica que Chile no aplicará la cadena perpetua o la pena de muerte al condenado como autor del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

La nota también precisa que en las próximas semanas se concretaría el retorno del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a territorio chileno, en una fecha a convenir entre las autoridades de ambas naciones.

Hernández cumple una pena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto en 2001, al cumplir casi 20 años de esa sentencias podría cumplir el resto en régimen abierto, sólo con firma, por lo que temiendo una eventual fuga los gobiernos de Piñera y Jair Bolsonaro aceleraron las tratativas para concretar el proceso.

En Chile el “comandante Ramiro” acumula dos cadenas perpetuas simples por los delitos antes descritos y que suman 40 años.

Cabe recordar que el ministro Larraín indicó este lunes que se cumplieron las disposiciones del ordenamiento jurídico brasileño, chileno, y de las normas de extradición vigentes entre ambos países, lo que hace factible esta solicitud, pero aún falta que se confirme la información del ministerio brasileño.