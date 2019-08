Modelo Sabrina Sosa sufre violento robo donde se ve involucrado su hijo de 3 años

La modelo argentina Sabrina Sosa sufrió un violento asalto en los estacionamientos subterráneos del Mall Plaza Norte, Huechuraba, el cual implicó la sustracción de su hijo de 3 años.

Según Carabineros, la mujer fue abordada por tres personas, quienes la obligaron a descender de su camioneta tipo SUV Chevrolet Tracker, escapando con el menor en el asiento trasero. Sin embargo, al rato regresaron para que Sosa sacara a su hijo y volver a darse a la fuga.

“Siempre elijo estacionamientos frente a las entradas. En esta entrada y salida de gente, se cruzan tres chicos, niños. Unos 11, 14 y 19 años. Pasaron por el lado mio, cargué a mi hijo, se dieron la vuelta por delante. Estaba confiada, había mucha gente. Cuando me voy a subir, miro y me estaban teniendo (sostenida) la puerta. Me decían que bajara del auto y como tenía a mi hijo en la silla no me iba a bajar”, expresó a Radio Bío Bío.

“Yo le decía está mi bebé, no te lo puedes llevar y él intentando que me bajara. Forcejeamos mucho, trataba de resistir y gritaba ‘ayuda, está mi bebé’, y bueno, me bajo del auto y trataba de resistir. Me daba lo mismo el auto, estaba mi hijo arriba”, detalló la modelo.

La modelo incluso resultó lesionada en el forcejeo. “Empecé a hacer mucha fuerza para que no cerrara la puerta del auto y ahí me lesiono. Me revisaron y tengo los ligamentos cortados, así que imagínense la fuerza que hice para romperme las rodillas”, explicó.

De acuerdo a la modelo, en cuestión de minutos, y ante la alerta de algunas personas, la camioneta, que aún no abandonaba el estacionamiento, regresó a ella para que sacara al menor y luego volvió a arrancar.

De acuerdo a pericias policiales, el vehículo fue encontrado desvalijado en la población La Pincoya, mientras que Carabineros confirmó la detención de dos personas. Uno de ellos, menor de edad, fue entregado a sus padres, mientras que el otro pasará a control de detención.