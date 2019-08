Guillier sobre la oposición en próximas elecciones: “Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a perder”

El excandidato presidencial y actual senador Alejandro Guillier reflexionó sobre el momento que atraviesa la oposición política en nuestro país, y señaló que en las próximas elecciones si “no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder”.

En diálogo con La Tercera, dijo que “nosotros tenemos que ordenar la casa primero y después hablar de candidaturas. Necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le dé a Chile respuestas a sus problemas reales”.

“Debemos acordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos y enfrentar unidos los próximos comicios“, añadió.

En cuanto a una posible unión con el Frente Amplio, expresó que “debemos enfrentar las elecciones unidos con todos los que confluyan en ese gran acuerdo programático previo que debemos promover. No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones”.

“En octubre próximo ya parte la campaña, porque los actuales intendentes que quieran postular a gobernadores, que ya tienen sus equipos y máquinas listas, van a renunciar e inmediatamente van a desplegarse por sus ciudades, de hecho ya lo están haciendo. Y nosotros ya hemos perdido mucho tiempo”, precisó.

Por último, criticó el actual Gobierno remarcando que “mi diagnóstico es que la derecha ha hecho un mal gobierno, no ha hecho ninguna reforma trascendente y estar gobernando para las encuestas es malo. El nivel de confusión del Presidente es tal, que diariamente mezcla temas para buscar titulares en la prensa del día”.