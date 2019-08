Actriz de Game of Thrones denunció que en Israel le quitaron a su bebé

La actriz Josephine Gillan, quien destacó por su trabajo en la popular serie “Game of Thrones”, señaló que su hija de ocho meses fue “secuestrada” por los servicios sociales de Israel.

La intérprete que encarnó a la prostituta Marei en la serie, informó del hecho en redes sociales, puntualizando que dejó a su hija Gloria a cargo de una amiga y que en la madrugada dos hombres de servicios sociales se la llevaron.

La actriz se encontraba en terapia por una depresión postparto por orden de los servicios sociales, y según su testimonio a pesar de llegar a ese acuerdo, las autoridades se llevaron a la menor.

“¡Nada más que enfermos #trabajadoressociales #serviciossociales que intentan arruinar vidas y separar a un bebé de su madre que no ha hecho nada malo! ¡Secuestraron a mi bebé!“, dijo Gillan.

Según la prensa de Israel, la artista se mudó a ese país, porque temía que las autoridades británicas se llevaran a su hija y que, a pesar de estar resguardada por los servicios sociales israelíes, dejó a la bebé y viajó al Reino Unido por un largo período, lo que provocó la intervención.

Nothing but sick twisted #socialworkers #socialservices trying to ruin lives and separate a baby from its mother that hasn't done anything wrong! They kidnapped my baby!!! 😞😩😪💔😢😫 https://t.co/E5BOYTis8X

— josephine gillan (@Officialmarei) August 8, 2019