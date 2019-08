Carla Zunino recordó el duro momento que vivió tras perder al bebé que esperaba

"Nunca había sentido tanto pánico, debe ser lo más doloroso que me ha tocado. El fenómeno de que esté pasando en tu cuerpo algo que tú esperas con tanta ilusión de forma tan adversa, es súper fuerte", señaló la periodista.

Este martes se vivió un momento muy particular en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN, al hablar del esperado embarazo de Chiqui Aguayo y la pérdida que sufrió en 2018.

La humorista dio detalles de cómo se ha sentido este último tiempo, y del miedo que tiene tras su anterior experiencia.

En ese contexto, la periodista Carla Zunino confesó que entiende el miedo de la comediante, porque también sufrió una pérdida.

“Yo también tuve una pérdida, pero mucho menor que la de la Chiqui en el sentido de que mi embarazo estaba menos avanzado (…) Fui a una ecografía con toda la ilusión, y el doctor me dice ‘esta guagua no está creciendo lo que tiene que crecer y el corazón está latiendo a un ritmo menor’ y fue pánico. Yo pocas veces he sentido terror en mi vida. Fue el único”, señaló.

La comunicadora dijo que tuvo que esperar una semana más (“la peor de mi vida”, señaló), hasta que en la siguiente ecografía le revelaron que el corazón de su hijo había dejado de latir.

“Yo pensaba ¿qué hago?, tengo adentro mío a una guagüita que se murió“, indicó, minuto en que su médico le dio algunas opciones: ir a su casa y tomarse unas pastillas para abortar, esperando que su cuerpo expulsara al bebé fallecido, o hacerse un legrado en la clínica (nombre técnico del aborto).

Zunino remarcó que “estaba en shock. No sabía cómo vivir el proceso y me quedé paralizada”, añadiendo que al final decidió dejarlo “en manos de Dios y esperar la expulsión”.

“Pasaron cinco semanas, yo venía a trabajar igual. Bloqueada”, expresó.

“Ahí me dijeron ‘tienes que hacerte un aborto’. Creo que nunca había sentido tanto pánico, debe ser lo más doloroso que me ha tocado. El fenómeno de que esté pasando en tu cuerpo algo que tú esperas con tanta ilusión de forma tan adversa, es súper fuerte”, agregó la periodista.

Por último, indicó que todo “fue brutal” y que la hizo empatizar con temas como el aborto en tres causales.

“Esto es un proceso súper personal, porque tener un ser humano dentro tuyo es tremendo. Y perderlo es bien brutal”, finalizó.