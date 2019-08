Stephen King y 3ª temporada de “La Casa de Papel”: “Es emocionante e hilarante”

El emblemático escritor norteamericano Stephen King señaló que vio la tercera temporada de la serie española “La Casa de Papel”, catalogándola de emocionante e hilarante.

A través de redes sociales, el autor de novelas de terror expresó que “la temporada actual supera a la primera. Es emocionante e hilarante”.

MONEY HEIST, aka CASA DE PAPEL: The current season tops the first one. It's exciting and hilarious.

— Stephen King (@StephenKing) August 11, 2019