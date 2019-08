Monckeberg: “No hay ni un sentido para negarse a la flexibilidad laboral”

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, expuso este lunes los alcances del proyecto de Adaptabilidad Laboral ante el comité político de La Moneda, encuentro al que asistió el Presidente Piñera, ministros de Estado y los timoneles de los partidos de Chile Vamos.

“Si hay un desafío que hoy día debe unir a todos los chilenos y por de pronto a toda nuestra coalición Chile Vamos, es el desafío de darle una mejor calidad de vida a nuestros trabajadores. Pero haciéndolo bien y protegiendo el empleo”, declaró secretario de Estado tras concluir la reunión.

Monckeberg señaló que el proyecto de Adaptabilidad Laboral —al que el Gobierno le puso suma urgencia y al que le presentará una indicación para establecer una jornada semanal promedio de 41 horas flexible y gradual— debe comprometer a todos los sectores políticos del país y no se puede resumir en una discusión solamente de números.

“Si vamos a reducir la jornada, hagámoslo bien, protegiendo el empleo y no afectándolo (…) Hacemos un llamado a los autores de otras iniciativas y a la oposición a que terminemos las cadenas que rigidizan la jornada de trabajo hoy día. No es posible que Chile sea un país desarrollado, manteniendo las normas rígidas del Código del Trabajo, que fueron hechas para empleos que ya no existen. Esto está cambiando, no hay ni un sentido para negarse a la flexibilidad laboral”, agregó.

En tanto la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, señaló que valoraban el compromiso que tomaron los partidos, dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos “de apoyar al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en un proyecto tan importante para los trabajadores, para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y dar esa pelea que es justa, que es necesaria, en el Parlamento”.