Organizadores suspenden marcha “antimigrante” y reclaman que “Piñera ha dado la espalda a los ciudadanos honestos”

Finalmente la marcha “antimigrante” convocada para este domingo en la Región Metropolitana no se llevará a cabo. Así lo informaron sus organizadores, tras no contar con el visto bueno de las autoridades.

“El día de ayer nuestro presidente Gaspar Rivas había llamado a asistir a Plaza Italia. Hoy nos confirman que la Intendencia no proporcionará apoyo de Carabineros, además de llevar preso a quien se manifieste. Sería sumamente irresponsable de parte nuestra mantener ese llamado bajo estas condiciones, por lo tanto no participaremos en acto alguno el día de mañana y llamamos a nuestros adherentes, simpatizantes y militantes, a no asistir a ninguna convocatoria para mañana“, agrega el texto.

De igual modo, criticaron al Presidente Sebastián Piñera, señalando que “una vez más queda demostrado que le han dado la espalda a los ciudadanos honestos de nuestro país. Estamos evaluando un nuevo día, para una gran concentración en la que haremos patente nuestro rechazo a esta política migratoria”.

Precisar que durante esta semana el Mandatario expresó en diálogo con EmolTV que la marcha “no me acomoda. Chile siempre ha sido un país abierto. Recordemos que hay más de un millón de chilenos en el extranjero, que han sido recibidos también, entonces Chile tiene que ser parte de la comunidad internacional, tiene que ser un país que sepa acoger a los migrantes, pero no cualquier migración”.

En la entrevista, el jefe de Estado remarcó que “si se aprueba o no, esto lo tiene que resolver la intendenta de la Región Metropolitana. A ella le corresponde dar o no dar permiso”.

