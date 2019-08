Aseguran que harán película de “Malcolm in the middle”

El actor Frankie Muniz anunció el retorno de “Malcolm in the middle”, la recordada serie que protagonizó a comienzos de los 2000 (y que en Chile era emitida por Canal 13), pero -esta vez- en formato película.

En diálogo con el sitio de fans Malcolm France, el intérprete dijo que “sé que están trabajando en un guión para una película”.

“No sé si puedo hablar o no de esto, pero sé que es para una película. No necesariamente será una temporada o capítulos nuevos. Aunque a mí personalmente me hubiese gustado una temporada de 10 o 12 capítulos, porque todo se puede desarrollar mejor”, agregó.

Muniz además confirmó que los guionistas originales de la serie estarán involucrados en el filme, al igual que el actor Bryan Cranston, quien daba vida al padre de familia “Hal” y que posteriormente saltó a la fama a nivel mundial con la exitosa serie “Breaking Bad”.

“Si alguien puede hacer que esto funcione, ese es Bryan”, puntualizó el actor.

Sin embargo, remarcó que hay uno de los actores que, por ahora, no se ha sumado al proyecto.

“No quiero dar nombres, porque podría unirse cuando estemos grabando, es difícil de decir”, finalizó.