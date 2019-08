Abbott y captura de “lobo solitario”: “Hay pruebas contundentes, es una investigación robusta”

El fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó este viernes que las evidencias contra Camilo Eduardo Gajardo Escalona, 28 años, “son pruebas contundentes que nos dan la certeza de tener una investigación robusta”.

El sujeto, que según lo que ha podido establecer el Ministerio Público, ha actuado como “lobo solitario” será formalizado esta tarde por al menos seis atentados explosivos, entre ellos los que afectaron al expresidente de Codelco, Óscar Landerretche; al presidente de Metro, Louis de Grange, y a un paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna donde resultaron heridas cinco personas.

“Hemos logrado tener una investigación lo suficientemente robusta como para poder formalizar a una persona y tenemos la certeza que, con los antecedentes que se siguen allegando a la investigación, podremos lograr una condena de quien aparece como responsable”, sostuvo la autoridad del órgano auxiliar de justicia.

Abbott se refirió a este caso tras reunirse más temprano con el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, a cargo del caso.

Consultado sobre la comisión individual de los delitos, el fiscal nacional respondió que “efectivamente es una persona que actúa en solitario”, y añadió que se trata de organizaciones en que “las conductas se despliegan individualmente”.

Explicó que “pertenecen a un colectivo mayor pero no están adscritos a una organización, sino que más bien a una idea”, en referencia al grupo Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), aunque no se ha comprobado que Camilo Gajardo pertenezca a él.

“Esta es una organización internacional con ciertos principios y adhieren personas de diferentes países, pero no perseguimos ideologías, sino que hechos de carácter delictual, a personas concretas”, concluyó la máxima autoridad del Ministerio Público.