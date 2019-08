Anuncian remake de “Mi Pobre Angelito” y Macaulay Culkin se burló por redes sociales

Disney dio a conocer que relanzará Mi Pobre Angelito (“Home Alone”) para su nuevo servicio de TV por streaming que estrenará en noviembre y con el que pretende competir con Netflix.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, señaló que la compañía está “enfocada en aprovechar la vasta biblioteca de grandes títulos, por ejemplo reimaginando Mi Pobre angelito, Night at the Museum, Cheaper by the Dozen y Diary of a Wimpy Kid para una nueva generación en Disney+”.

“Nada es más importante para nosotros que hacer esto bien”, agregó.

Iger no especificó si las nuevas versiones de las franquicias tendrán forma de películas o series.

Tras revelarse la noticia del remake de “Home Alone”, Macaulay Culkin, quien siendo un niño interpretó a Kevin en las dos primeras entregas, escribió en redes sociales: “Así es como se vería Mi Pobre Angelito actualizado”. Posteriormente agregó: “¡Eh @Disney, llámenme!”.