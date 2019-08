Reforma a las isapres: Senadores opositores plantearon puntos “intransables” a Mañalich

Fue en el seno de la Comisión de Salud, donde los legisladores insistieron al ministro del ramo que no puede haber modificaciones a la ley sin un piso mínimo que no le reste beneficios a los afiliados y termine con una política de exigencias y discriminación que no tiene caso.