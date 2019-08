Emeterio Ureta: “Con Kike Morandé éramos amigos íntimos, pero ahora me tiene celos profesionales”

"Nunca me ha invitado a su programa, me tiene unos celos locos", señaló el empresario en el programa “Abrazo de Gol” de CDF.

El empresario Emeterio Ureta fue invitado al programa “Abrazo de Gol” de CDF, y reveló algunos detalles de su relación con el destacado conductor Kike Morandé.

“Éramos amigos íntimos, pero nunca me ha invitado a su programa, me tiene unos celos locos. Pero no de amor ni de mariconeo, sino que celos profesionales”, señaló sobre Morandé.

“Sabe que le voy a decir ¿te acuerdas cuando llegabas a la casa y te comías todo y no tenías plata para la micro?, ¿te acuerdas cuando te iba a dejar en la motoneta a tu casa?”, agregó.

En tanto, su hija Isidora Ureta declaró que “igual yo tengo buena relación con el Kike, nos hemos cruzado y lo he saludado, incluso tenemos algunos lazos familiares”.