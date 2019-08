Tuit de Boric sobre Landerretche desata ola de críticas, apoyo y reactiva debate presidencial

Las palabras del legislador magallánico no dejaron indiferentes a varios políticos con o sin pretensiones de llegar a La Moneda y que le demandaron hacerse una autocrítica antes de objetar eventuales postulaciones, como también hubo otros que lo respaldaron por decir algo que en su opinión es cierto.

Sólo cuatro líneas en la que cuestionó a la élite de la izquierda por levantar una candidatura presidencial que a su juicio no es representativa de las luchas y necesidades que actualmente tiene el país, le bastaron al diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, para recibir una ola de críticas, respaldo por decir que el expresidente de Codelco “es un invento” de la ex Nueva Mayoría.

“Que gran invento de la elite que es (Óscar) Landerretche. Las candidaturas de izquierda deben nacer de procesos colectivos y ser representativas de luchas sociales, no de entrevistas en El Mercurio y autoproclamaciones frente al espejo”, aseveró el legislador por Magallanes en su cuenta de Twitter respecto de la eventual postulación del expresidente de Codelco

Por supuesto que el aludido respondió de inmediato al joven frenteamplista señalando que “propongo no gastar energía debatiendo quien tiene o no derecho a hacer propuestas pública, todos tenemos derecho”.

El presidenciable socialista, quien hace semanas declaró estar disponible para competir en los comicios de 2021, añadió que “si alguien quiere debatir ideas, proyectos y estrategias para implementar, bienvenido; aportaremos si es que el tiempo permite participar en forma constructiva y rigurosa”.

Las reacciones a este intercambio de opiniones no se dejaron esperar y como la lluvia cayeron a favor y en contra de protagonistas, reavivando el fuego de la carrera hacia La Moneda, aunque todavía los partidos y los bloques que los agrupan no se han sentado a conversar seriamente sobre el tema, al menos oficialmente.

A juicio del diputado socialista, Marcelo Díaz, lo dicho por Boric es “duro, pero cierto. En el último tiempo, con excepción de Michelle Bachelet, los que quieren ser candidatos hablan más en Casa Piedra que en las organizaciones sociales o en la sociedad civil.

Se sumó a este apoyo el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal (RD), quien aseguró tener una visión similar a la de su par frenteamplista, enfatizando a La Segunda que la opción de Landerretche es “más bien una candidatura autogenerada, que un esfuerzo colectivo o una mirada institucional o de las bases del PS, de tratar de levantar una candidatura alternativa. Más bien es él con un grupo de personas que creen en él”.

También lo respaldó el diputado humanista Tomás Hirsch: “Yo lo comparto, porque creo que no podemos andar levantando candidaturas por todos lados… Acá el que logra que un proyecto de ley se apruebe –como el ministro Espina- es candidato presidencial; el que logra no sé qué cosa con el cobre, candidato presidencial… No es así.

El mensaje de Boric sorprendió y causó cierto grado de molestia a nivel de directiva en el PS, como evidenció el timonel Álvaro Elizalde. “Landerretche es un destacado profesional (…) y creo que, en general, el debate respecto no sólo de los liderazgos, sino que el proyecto de país por el cual debemos trabajar, debe desarrollarse en un marco de respeto”.

También el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien también el pasado reciente ha tenido intenciones de correr en los comicios presidenciales, llamó a no aportillar los distintos liderazgos: “En vez de atacar a nadie, la idea es construir y generar puentes, ver si uno puede colaborar en eso. “Creo que lo que viene hoy día es un debate que va a excluir los maximalismos, que proponen cosas muy radicales”.

En tanto, la presidenta del directorio de Chile 21, Gloria de la Fuente, expresó a La Segunda que “es una actitud de una miopía y de una soberbia que es compleja en política, porque la izquierda tiene que buscar caminos para discutir proyectos de sociedad, no para hacer ataques personales. Este tipo de tuits no contribuye a enfrentar con unidad y con claridad al adversario que es la derecha”.

Desde la misma izquierda exConcertación, el abogado Gabriel Alemparte recordó “el tono de Gabriel Boric hablando de Óscar Landerretche como ‘un invento’, es el mismo tono de soberbia y altanería que tenía antes de la segunda vuelta, no llamando a votar por Guillier, y después a primera hora sentado con el Gobierno de Piñera”.