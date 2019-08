Discusión entre Hans y Pettersen fue lo más denunciado al CNTV en julio

El fuerte cruce de palabras entre el periodista Jorge Hans y la expareja de Fernanda Maciel, Luis Pettersen, en el programa “Mentiras Verdaderas”, fue uno de los hechos más comentados de la televisión abierta. No obstante, el tema fue mucho más allá, pues también lideró las denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) durante el mes de julio.

Según dio a conocer el CNTV, recibió un total de 56 denuncias contra el programa por dicha situación.

En ocasión, Pettersen enfrentó al comunicador por haberlo tratado de sospechoso del asesinato de su expareja, durante el período de búsqueda de su cuerpo.

“No me acuerdo de haberte atacado”, le respondió Hans, para minutos más tarde lanzar una polémica frase en medio de la discusión: “A mí no se me ha perdido mi pareja, ni estoy involucrado en un caso como el tuyo”.

Pese a que el periodista pidió disculpas en pantalla, el joven se negó a aceptarlas y, días más tarde, optó por presentar su renuncia.

De igual modo, otros hechos denunciados al CNTV ocurrieron en el reality “Resistiré” de Mega (17 denuncias) por una “escena violenta en la que un participante rompe muebles con un hacha en un arranque de celos”. En tanto, “Bienvenidos” de Canal 13 recibió 16 denuncias por “bromas sobre el Síndrome de Tourette” al hablar del personaje de Loreto Aravena en la teleserie “Amor a la Catalán”.