Abogado que investigó a Renato Poblete: “Padres de víctimas eran amigos del sacerdote”

Waldo Bown afirmó que "hay muchos casos, y no me estoy refiriendo solo al caso Poblete, en que las víctimas no les han contado a sus familiares más cercanos, ni a sus amigos. Hay casos en que se me dijo, y así lo creí, que era la primera vez en la vida en que se contaba lo sucedido".