Senador Girardi: “Temuco tiene niveles de contaminación criminales”

El senador Guido Girardi, presidente de las comisiones de Medio Ambiente y Desafíos del Futuro del Senado y miembro del Comité Asesor Presidencial COP25, afirmó que la capital de la Región de La Araucanía tiene niveles de contaminación “criminales”.

Tras dictar en Temuco una charla magistral en el Seminario Regional por la COP25, realizada en la Universidad de la Frontera (UFRO), el legislador afirmó que los habitantes de la sureña ciudad “están normalizando el desastre” y que en “una suerte de suicidio social” aceptan situaciones que “ningún ciudadano debiera aceptar”.

Giardi, afirmó que Temuco tiene niveles de PM2.5 que son criminales, inmorales e inaceptables.

“La norma internacional es de 25 microgramos, (ug/m3N) sobre eso hay daño a la salud -infartos, accidentes vasculares, cáncer, problemas respiratorios-, y acá se llega a niveles de 300, 400 ug/m3N”, exclamó el legislador.

Para el senador esta situación no se puede normalizar, agregando que la comuna es como una zona de sacrifico.

“No se puede normalizar el desastre, esto es un suicido social, una eutanasia ecológica, esta es una zona de sacrificio encubierta. Todas las ciudades con esos niveles de PM2.5 son tan zonas de sacrificios como Quintero”, recalcó.

Consultado por “los planes de descontaminación e inversiones millonarias” que habría para solucionar el problema, remarcó que “son planes de papel y no tienen ningún efecto, porque si lo tuvieran no estarían viviendo la actual situación. Aquí debe haber un cambio cultural y usar la tecnología para resolver el problema. Si cada domicilio sigue usando leña, no hay solución posible y están hipotecando sus vidas y las generaciones futuras”.

El legislador agregó que “acá, como en los países escandinavos, se debe tener ‘fábricas’ que produzcan calor por medio de biomasa de alto estándar, electricidad o gas natural y lo distribuyan por medio de ductos a los domicilios y edificios. Pero de alguna manera hay que reemplazar la leña y resolver esta situación”.