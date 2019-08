Michelle Adam y tenso ambiente en “Bienvenidos”: “La incertidumbre es lo complicado”

El matinal “Bienvenidos” de Canal 13 ha experimentado importantes cambios en un muy corto período de tiempo. Primero fue la productora general Jacqueline Cepeda y luego la actriz Mariana Derderián las que salieron del espacio, dejando un considerable ambiente de tensión en el equipo.

En relación a ello, Michelle Adam conversó con LUN, y precisó que “esto afecta porque se generan lazos, amistades. La televisión está teniendo una crisis importante y esto está ocurriendo en todos los equipos y todos los canales. Ahora nos pasa a nosotros. Es súper complicado, porque una empieza a preguntarse quiénes más pueden salir, si una va a salir. La incertidumbre es lo complicado, pero hay que seguir trabajando y es difícil”.

De igual modo, la meteoróloga remarcó que “nadie está tranquilo, sería soberbia decir que estoy tranquila. Igual me preocupa, pero esto se veía venir hace mucho tiempo y por eso trato de no tener todo concentrado sólo en televisión. Pero no todos pueden hacer lo mismo”.

Asimismo puntualizó que está contratada a plazo fijo y en unos meses más esto termina. Dijo que no sabe cómo va a ser lo que viene, aunque eso sí le han hablado de renovar el vínculo.