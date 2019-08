Viviana Nunes reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo

El programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, conducido por Julián Elfenbein, emitirá este viernes un nuevo capítulo que contará con la participación del diputado Marcelo Díaz, la modelo Paula Bolatti, el chef Christopher Carpentier, el actor Marcial Tagle, la actriz Berta Lasala y la expresentadora de TV Viviana Nunes.

Y se dio a conocer que Nunes desclasificará un duro episodio que vivió cuando sólo tenía 8 años y fue víctima de un abuso sexual por parte de su abuelo.

“Entre los 8 y los 11 años yo fui abusada dentro del núcleo familiar, de mi hogar, por mi abuelo materno. Esto se daba en una dinámica de visita del abuelo a la casa, se quedaba el fin de semana, tres o cuatro días. Si bien no abusaba con el acto implícito del sexo, me mostraba, me hacía tocar y me tocaba“, señaló la exconductora.

A ello agregó que, debido a su corta edad, le era difícil percatarse de lo que estaba viviendo.

“Si no tienes esa persona de confianza, no le cuentas a nadie, te lo guardas. Una figura tan potente y poderosa como el abuelo, quien te tiene que brindar contención, apoyo, confianza“, dijo la expanelista del programa “Mira quien habla”.