Grupo “ecoterrorista” reaparece con revista digital y anuncia nuevos atentados

El grupo ecoterrorista “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS)”, que surgió en enero de 2017 adjudicándose el envío de la bomba que le provocó lesiones al expresidente de Codelco Óscar Landerretche, reapareció en su página web publicando la revista digital “Ajajem”, que comprende un manual en el que advierten sobre la realización de nuevos atentados.

Esta agrupación se atribuyó también la instalación de un artefacto en un paradero del Transantiago en Avenida Vicuña Mackenna, donde resultaron dos personas de nacionalidad venezolana heridas, además de un fallido envío de un artefacto explosivo al presidente de Metro, Louis de Grange.

La revista digital llamada “Ajajem”, de 76 páginas, incluye un diagrama que explica la realización de una carta –bomba, publicó La Tercera.

En la editorial señalan que “una vez más salimos, una vez más nuestras letras y nuestra propaganda ven la luz. Seguimos inclaudicables en nuestro camino de apología y difusión en nombre de las siglas del caos; ITS”.

“Desde las sombras, desde el más feroz anonimato continuamos editando nuestras páginas, paginas encaminadas y orientadas a la agudización de la guerra de las tendencias eco-extremistas y misántropas/nihilistas.

“A seis meses de nuestro último número, en ese tiempo con el sol quemando fuerte y temperaturas ardientes… Hoy, invierno del 2019 de la era del crucificado y nuestra Revista Ajajema aflora una vez más.

“El sur está congelado y su frío hiela los huesos, la lluvia desborda ríos y convierte sus calles en ríos civilizados… nuestra edición responde a esa inclemencia, a ese proceso salvaje, en el nombre del clima volvemos a surgir como propaganda terrorística, apologizadora de atentados y asesinatos.

“¡Oh! frío majestuoso, asesino de hombres, en tu nombre escribimos. ¡Oh! lluvia indiscriminada, saboteadora de urbes y enemiga de la humanidad moderna, por ti y por tu furia editamos.

“Contemplaos la cordillera más blanca que nunca, las animas de la blanquecina nieve nos habla, está furiosa, nos recuerda nuestro camino y nos susurra al oído; ¡venganza! Los hermanos ya han respondido ese llamado… ¿Tú lo has escuchado? ¿Aquel susurro? Procura que no quede sin respuesta…

“Muchas cosas han pasado desde nuestro último número, atentados, egos, pólvora, sigilos, amuletos… la Mafia ITS. Los individualistas extremistas aún están íntegros y a la espera, pacientes y al acecho siempre, libres y salvajes como el viento que azota las estructuras civilizadas.

“Por poco y los hermanos de la HMB junto con los cómplices de SRS no matan al puto de Metro de Santiago, por poco y no lo desfiguran, por poco y no incrustaron un perno en el cuerpo de su esposa o de su hija”.

APARATOS DE INTELIGENCIA PENDIENTES

En la editorial agregan que “sabemos que los aparatos de inteligencia chilenos e internacionales están al pendiente de lo que decimos, así que escuchen atentos pedazos de mierda; en el Norte, en el Sur y al otro lado del océano andan los hermanos, piensen que nos hemos ido, que nos hemos apagado o que abandonamos la guerra, pero cuando vean y escuchen el estruendo del bombazo o vean las llamas ardientes del fuego, no se sorprendan… ustedes y todos sus aparatos tecnológicos, sus miles de peritos especialistas en bombas y sus seniles expertos en terrorismo nos tiene sin un puto cuidado”.

“Porque la Revista Ajajema tiene la bendición de lo antiguo, seguimos las órdenes de lo Desconocido. Ajajema es, y siempre ha sido, Terror incivilizado, Ajajema es letra y es imagen, Ajajema es guerra, Ajajema es… ITS-Sur.

“Siempre al acecho, recabando, buscando y analizando, nos hemos ido, aguardamos la orden de lo Oculto, su mandato será obedecido y practicado, esperen, espérennos…

Desde la total impunidad, desde las sombras practicamos el terror, ocultos siempre, ¡bombas y revistas a la civilización!

¡Muerte al progreso de la humanidad!

¡Muerte a su vida civilizada y a sus habitantes apestosos!

¡Viva la guerra de los hermanos de ITS en el norte, en el sur y al otro lado!”