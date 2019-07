Ministro Monckeberg y contribuciones: “Los impuestos están para que se paguen”

“Los impuestos están para que se paguen y no para que se eludan y, por lo tanto, nos parece que va en el camino correcto”, expresó este martes el titular de Vivienda, Cristián Monckeberg, respecto de los resquicios utilizados por familias o empresas acaudaladas para pagar menos contribuciones por los bienes raíces que poseen.

El secretario de Estado fue requerido por el reportaje de “Informe Especial”, de TVN, emitido el pasado domingo y que muestra cómo estos contribuyentes eluden el pago de tributos cambiando la condición de las propiedades a sitios eriazos o terrenos agrícolas, los mismos donde han construido lujosas viviendas.

“Los impuestos los fija la ley, los cobra y los fija Impuestos Internos y Tesorería. Y, por lo tanto, frente al procedimiento que ellos están llevando a cabo, (este) forma parte de las facultades que normalmente el SII ejerce y ejecuta y nos parece correcto que así sea”, dijo la autoridad.

Subrayó que la cuestión es que efectivamente hay personas naturales o jurídicas que tienen viviendas y que por diferentes razones no están regularizadas, y eso hace que paguen menos contribuciones.

Por ello, recalcó, “me parece muy justo y muy razonable que el SII fiscalice para que se paguen los impuestos adecuados, justos, que corresponden y que establece la ley”, al tiempo que señaló a Emol que la “carga de contribuciones ha ido en aumento”.

Por eso, explicó, que una de las reformas incluida en el proyecto de modernización tributaria es la rebaja de contribuciones al adulto mayor. “El llamado también a aprobar esa norma, porque muchas veces hay personas que no pagan, o no cumplen, y esta norma va a tender a aliviar sobre todo a las personas adultos mayores para que puedan pagar menos contribuciones”, explicó.

Monckeberg reconoció también que los procesos de fiscalización no son los más óptimos debido a una “falta de recursos” lo que ha redundado en que el Servicio de Impuestos Internos cuente con “pocos funcionarios”, razón por la cual resaltó la necesidad de contar con más recursos y facultades para esta tarea.

Por su lado la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), también sostuvo que “los impuestos hay que pagarlos”.

El presidente de la entidad, Alfonso Swett, sostuvo que “no nos hace bien como país (el no hacerlo). Lo que me alegro de este informe es que yo espero que esto nos lleve a corregir situaciones que no se deberían haber producido nunca”.