Presidente del Senado: “Es mucho más eficiente” trasladar el Congreso a Santiago

“Lo que tenemos hoy día es que los dos edificios del Congreso están operativos: en ambos se puede funcionar, pero están a 120 kilómetros uno de otro”, señaló el presidente del Senado, Jaime Quintana, al respaldar la idea de su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), de trasladar las funciones del Poder Legislativo a Santiago.

A juicio del parlamentario del PPD, porque “es mucho más eficiente tener los tres poderes del Estado funcionando en la misma ciudad”, y que “sería más barato” destinar recursos para el recinto en la capital, que se utilizó oficialmente hasta 1973.

El timonel de la Cámara reveló que hace un mes encargó un estudio sobre los costos para reparar el edificio de Valparaíso, cuya estructura “colapsó” y su reparación se estima en $6.000 millones.

No obstante, el senador por La Araucanía expuso que la única desventaja en la capital es que “en el Senado y la Cámara es posible hacer sesiones de comisión, no es posible hacer sesiones de Sala” en la sede de Santiago.

Por ello, afirmó, “la propuesta que le hice al presidente de la Cámara es que, entendiendo que esta no es una discusión de corto plazo, debiéramos partir con el cambio legal pertinente para posibilitar el que se pueda sesionar en Sala también en Santiago”.

Otra voz a favor es la del diputado Leonardo Soto (PS), que representa al distrito 14 de la Región Metropolitana, quien señaló que “la complicación es evidente”.

“Es un monumento a la ineficiencia el hecho de que esté separado el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo, duplica los viajes, costos de traslado, bencinas. Los funcionarios del Poder Ejecutivo, la administración pública, todos tienen que viajar también generando viáticos”, aseguró.

Con una opinión similar se mostró desde el oficialismo el timonel de RN, Mario Desbordes, también diputado por la Región Metropolitana, argumentando el alto costo que implican los constantes viajes a Valparaíso.

Contrario a la idea se manifestó el senador por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien consideró que “los temas de fondo no pasan por donde esté el Congreso”.

“Si queremos mejorar la fórmula, primero no pasa por decir que me voy a ahorrar 6 mil millones de pesos en Valparaíso y voy a tener que gastar 15 mil en Santiago; no es solo un tema de ‘lucas’. Y si lo que hay que mejorar es la imagen del Parlamento y la forma en que hacemos las cosas, tal vez hay que considerar otras medidas que son tanto más eficientes que esa, como sesionar días adicionales”, sugirió.

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, comentó que esta “es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y en que claramente las facultades las tiene el Congreso Nacional, todavía no es una decisión”.