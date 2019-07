Grupo anarquista se adjudica envío de artefactos explosivos a comisaría de Huechuraba y Hinzpeter

El grupo anarquista, autodenominado “Cómplices Sediciosos/Fracción por la Venganza”, se adjudicó este lunes, a través de un comunicado publicado en el sitio “Contra info”, el atentado explosivo que afectó el jueves pasado a la 54° Comisaría de Huechuraba, que dejó a 8 funcionarios lesionados, y el envío del paquete explosivo a las oficinas de Quiñenco, en Las Condes, que iba a dirigido al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el que finalmente no detonó.

Según la publicación, el grupo remarcó que “reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54° Comisaría de Huechuraba”.

“Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para que los artefactos estallaran únicamente en las manos de las personas objetivos de nuestra acción. Nuestros enemigos son claros, no nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona”, agregó el escrito.

En esa línea, el texto señaló que “aún cuando sabemos que todos somos parte del funcionamiento del dominio, reconocemos que existen grados de responsabilidad y los destinatarios de nuestros envíos explosivos cuentan con un papel determinante tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión estatal. Son ellos los que toman decisiones fundamentales en el fortalecimiento de la opresión. De eso no hay duda, y es por esas opciones que los atacamos en sus lugares de operación”.

En el comunicado se remarcó que “Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior del anterior gobierno de Sebastián Piñera, encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera. Carga con los cadáveres de Manuel Gutierrez, los 81 presos de la cárcel San Miguel y los heridos de las revueltas de Aysén y Freirina”.

“CUALQUIER COMISARÍA ES UN OBJETIVO VÁLIDO”

Respecto del ataque en Huechuraba, el grupo anarquista sostuvo que “cualquier comisaría es un objetivo válido. Sus uniformes continúan teñidos de sangre rondando cada rincón de la ciudad, resguardando a nuestros enemigos utilizando el matonaje contra cualquiera que se salga de este campo minado de prohibiciones en que han transformado el mundo. Es justamente en las comisarías donde los verdugos dan rienda suelta a la orgía de tormentos y golpes contra los detenidos”.

“Los vemos aparecer con una bravuconería absurda ocupando militarmente espacios de combates actuales, como son los liceos. Ya lo intentan en poblaciones o escenarios de enfrentamiento callejeros refugiándose en sus leyes. Pero las ansias de libertad desbordan con fuego cualquier obediencia a la autoridad y su orden. La sociedad policiaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra es completamente válida”, subrayaron.

Además, el comunicado indicó que “esta operación de dos ataques con explosivos son un claro acto de venganza y guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo. Sus actuaciones no quedaron en el olvido. Respondemos mediante la acción violenta anárquica que se enmarca y es un aporte a la nueva guerrilla urbana. Con estos actos retomamos una herramienta histórica de la confrontación anarquista que ha sido utilizada por diferentes compañeros y grupos en otros lugares y épocas”.

“Entendemos que la única forma de permanecer vivos es golpeando a los opresores. Sabemos que el Poder no caerá con estos ataques, pero no por eso nos quedaremos de brazos cruzados. Golpeamos porque no contemplamos la pasividad ciudadana en nuestras vidas. Nos alejamos de las estructuras formales de combate para tomar en nuestras manos, reunidas en afinidad, el placer del ataque”, completó el comunicado.