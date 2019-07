Vocero de la Corte Suprema dice que críticas de Piñera a jueces son “bastante generales”

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, respondió a las críticas que hizo el Presidente Sebastián Piñera hacia algunos jueces, indicando que las aseveraciones fueron generales, y recordando además que el Jefe de Estado tiene atribuciones para cambiar a esos magistrados.

Cisternas, respondió de esta forma a los dichos del Mandatario, quien el martes pasado sostuvo en una entrevista radial que “muchas veces los jueces no aplican la ley (…) La principal labor de la justicia es proteger a los inocentes, y el debido proceso para los responsables, pero muchas veces da la impresión de que algunos jueces no entienden eso”.

Ante ello, el vocero de la Suprema fue categórico en manifestar que esas apreciaciones son “bastante generales”.

“Creo que la imputación que se hace es bastante general y por lo tanto no permite sacar otra conclusión más que esto es una apreciación general del señor Presidente. He dicho también que él cuenta con atribuciones constitucionales y probablemente en su minuto podrá ser ejercida para determinar cuáles jueces no cumplen con su labor fundamental que es la de aplicar la ley”, dijo el magistrado Cisternas.

En este sentido, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que “el Presidente tiene todo el derecho a opinar sobre resoluciones judiciales, respetando, obviamente, la autonomía del Poder Judicial, respetando la aplicación de dicho fallo, pero sí a tener una opinión, como la tiene el Presidente”.