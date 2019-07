Puerto Rico: nueva y multitudinaria marcha exige la renuncia del gobernador Rosselló

Cientos de miles de personas marchan este lunes para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el décimo día de protestas acicateadas por artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente a raíz del llamado “chatgate”.

Los manifestantes ocuparon desde la mañana el expreso Las Américas -la principal avenida de San Juan-, en la mayor manifestación contra Rosselló desde que comenzaron las protestas hace 10 días, algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos con la policía.

Bajo el calor caribeño, los manifestantes llevaban la bandera puertorriqueña y cantaban consignas como “Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país”.

“Yo no entiendo cómo el gobernador no escucha el clamor del pueblo, es una falta de madurez, de carácter moral. ¡El mensaje es claro!”, dijo a la AFP Melissa Mark Viverito, una política demócrata que viajó desde Nueva York para participar.

Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.

“Los he escuchado y los escucho hoy (…). He cometido errores y me he disculpado”, dijo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.

Pero esto no fue suficiente para los manifestantes, descontentos desde que se filtró hace dos semanas un chat de Telegram donde Rosselló y 11 hombres de su entorno intercambiaban comentarios burlones sobre las víctimas del huracán María.

“No es suficiente. Debe entregar el poder a los nuevos líderes”, comentó Isham Rodríguez, de 36 años, golpeando una cacerola en la marcha.

ARTISTAS PUERTORRIQUEÑOS, PRESENTES

Los artistas puertorriqueños que lideran el movimiento -los cantantes Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente)– llegaron a la marcha sobre la plataforma de un camión de carga.

También llegaron los cantantes Olga Tañón, Kany García y Tommy Torres, entre otros. Martin ondeaba una bandera del orgullo gay.

El cantante de “Livin’ la vida loca” es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual, que él hizo pública en 2010. “Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico”, dijo Martin el domingo.

Residente, exintegrante de Calle 13, añadió que el mensaje de Rosselló era “una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico”.

“No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo”, dijo en su Instagram. “Es por toda la corrupción que hay detrás de ti (…) Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien”.

El trapero Bad Bunny, que daba una gira en Europa, decidió poner en pausa su carrera y llegó este lunes a San Juan. “¿No te vas a quitar? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!”, escribió en Twitter.

También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera (protagonista del video de “Despacito”), el actor Benicio del Toro y los músicos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee y Luis Fonsi.