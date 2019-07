La molestia de Ingrid Parra: “Me costó mucho desmarcarme de ser la actriz de Infieles”

Infieles de CHV fue durante casi diez años uno de los programas más visto de la televisión chilena. La última vez que el canal lo emitió fue en 2015, sin embargo ahora TV+ volverá a transmitirlo.

Y, si bien muchos seguidores de la serie erótica nacional están contentos con su regreso, no pasa lo mismo con algunos actores. Es el caso de Ingrid Parra, que manifestó su incomodidad con la repetición de los capítulos.

La actriz, actualmente parte de Morandé con Compañía, participó en Infieles hace algunos años, y -en diálogo con La Cuarta– explicó su molestia.

“Siento que este país no está preparado para una serie como esa en estos tiempos. Si antes ya te encasillaban poco menos que como una actriz porno por estar en una serie que era de comedia pícara, quizá cómo va a ser ahora (…) Se han repetido tantas veces los capítulos, se pueden ver por internet, se pueden descargar, se dieron hasta en México, entonces esto es como un ‘¡ya basta!'”, señaló Parra.

De igual modo, expresó que “con el tema de Chile Actores, si el capítulo ya tuvo 3 repeticiones, no te van a pagar. A mí me afecta y no lo veo por lo monetario. Sino que porque me costó mucho desmarcarme de ser la actriz de Infieles”.