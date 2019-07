Asaltan a actor que interpreta a Guru Guru: “Me pusieron la pistola en la cabeza”

𝗩𝗜𝗩𝗜𝗥 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔Estimados amigos anoche viví una de las situaciones mas traumatizantes de mi vida, fui victima de una encerrona en la esquina de A. Vespucio con Camino Lonquen. Seis "hienas" se bajan de un vehículo premunidas de armas de fuego y con violencia inusitada me hacen bajar de mi camioneta siendo golpeado y apuntado en todo momento por armas de fuego, para luego huir del lugar. Viví momentos de terror, pensando que en cualquier momento eso acabaria mal y la sensación que te queda es de impotencia y miedo hasta ahora. Mas encima me entero que estas "bestias" si son atrapadas saldrán libres en cuestión de horas,ya que el asalto con fuerza, intimidacion con armas de fuego es tipificado como receptacion.hoy me pregunto " HASTA CUANDO"Para terminar,estoy sin ningún tipo de documentos y al estar sin teléfono perdí todos mis contactos, tratare de recuperar los que mas puedaAmig@s este país no es el que conocí y la delincuencia esta venciendo con la complicidad y ayuda del precario sistema judicial. ¿Y ahora Quien podrá defendernos?. El Chapulin Colorado ya no esta…Hoy puedo decirles Un abrazo a todos. Quizás no hubiese sido posible.

Posted by Claudio Moreno Comediante on Sunday, July 21, 2019