Reforma de Pensiones: PPD respalda proyecto si considera solidaridad y equidad de género

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fijó la postura del partido frente al proyecto de Reforma de Pensiones que ha impulsado el Gobierno, señalando que como premisa básica la colectividad considera que esta es una iniciativa que es urgente de resolver para mejorar las precarias e indignas jubilaciones de miles de chilenos y chilenas.

“Esto significa que debemos avanzar hacia un sistema mixto de seguridad social. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno, en tanto estén algunos elementos fundamentales. Esto es el incremento del pilar solidario, que ya está acordado, y solidaridad intergeneracional; esto significa que el 4% que ha sido acordado no basta, creemos que tiene que ser 5,5%, y que el 1,5% adicional se use para esta Solidaridad Intergeneracional y suban las pensiones de la clase media, en un breve plazo, probablemente hasta en un 20%”, explicó.

El excanciller agregó que “un segundo componente es la equidad de género, las mujeres no pueden seguir pagando la brecha que hay entre hombres y mujeres, y tenemos varias propuestas en la materia. Si no hay Equidad de Género, no estamos dispuestos a conversar con el Gobierno para votar su proyecto”.

Heraldo Muñoz añadió que el aprobado Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), que administraría la cifra de aumento en las cotizaciones, y que falta sea visto por la Comisión de Hacienda, “tiene muchas debilidades, pues no apuesta a las inversiones a largo plazo y no está contemplado que administre inversiones, de modo que deben corregirse varios elementos”.

“Por tanto, llegando a la sala de la Cámara o en el Senado, deben abordarse las cosas pendientes, como por ejemplo las ganancias abusivas de las AFP. Además, hay un tema que no se ha abordado para nada, que es el régimen paralelo que tienen las Fuerzas Armadas, que significa que el Fisco tienen que colocar platas para 170 mil militares jubilados, que es mucho más que lo que le pone para todos los civiles, particularmente en el Pilar Solidario”, comentó.

“Estos son los temas que debieran ser abordados y que para la discusión con el Gobierno espero estén sobre la mesa y los concordemos”, puntualizó el timonel PPD, agregando que “tenemos la disposición de negociar con el Gobierno, para tener a la brevedad posible pensiones dignas. Quisiéramos llegar a acuerdo, antes de que se vote en la sala, un aumento de las cotizaciones más allá del 4%. En estos momentos estamos trabajando en una minuta conjunta con el PS y PR, y ahí van a estar algunos de estos elementos”, indicó.