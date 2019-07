Osorno: Intendente Jürgensen asegura que el agua se restableció totalmente

Autoridad sostuvo que “sale con un flujo menos que la presión normal, pero bastante superior al día de ayer. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna noticia negativa, todo está funcionando dentro de lo planificado”.

El intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, aseguró este domingo que el agua se restableció totalmente en la ciudad de Osorno.

La autoridad dijo a Emol que el “el 28% que no tenía agua continua, ya tiene en sus casas”.

El intendente no obstante no garantizó que no se produzcan interrupciones, pero señaló que“el agua está en Osorno y espero que esta vez con continuidad, calidad y cantidad en cuanto a presión”.