Moreno a presidente de Essal: Pagar compensaciones no tiene gracia, eso está establecido por ley

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, se refirió este domingo a lo señalado a El Mercurio por el presidente de Aguas Andinas y Essal, Guillermo Pickering, quien aseguró que desde la sanitaria “vamos a pagar las compensaciones que correspondan”.

Según dijo Moreno, “respecto de la entrevista, más allá de que muchas de las cosas que él señala son efectivas de lo que pasó y que no pasó, (…) yo creo que hay un punto muy importante que no veo en la entrevista y que tiene que ver con que más allá de lo que se señala de pagar las compensaciones, pagarlas no tiene gracia alguna, las compensaciones están establecidas en la ley”.



Para el titular de Obras Públicas “el problema que tiene esta empresa es que ha perdido la confianza de las persona que tiene que atender”.

El secretario de Estado añadió que en la planta de Essal de Osorno que “más allá del error humano, (hay) una fragilidad inmensa. Una falta de protocolos, de capacidades humanas y materiales, que no se condice con la tarea que realiza”.