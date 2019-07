Valentina Roth denunció filtración de video íntimo con expololo

"Voy a ir a la PDI el día lunes, a Cibercrimen, no le va a ir muy bien. Me da mucha lata esta situación", dijo la exchica reality.

Valentina Roth vuelve a ser noticia después de mucho tiempo. Esta vez por denunciar la filtración de un video íntimo que le envió a un expololo. La exchica reality dio detalles del registro en su cuenta de Instagram.

“Hans está subiendo fotos íntimas mías, esta wea, hijo de p… va a ir a tribunales más el video que sales pegándole a una mujer”, escribió en sus historias sobre las acusaciones de @Hanskilman.

El sujeto publicó en sus historias que “como sigues molestando a una amiga, a la Adri, voy a publicar lo que todos quieren ver. Se viene, cabros”.

En la captura hecha por la ex “Calle 7”, se ve el registro que fue borrado por la red social por su contenido.

Roth aclaró a qué se refería.“Me da mucha lata todo lo que está pasando. Pucha, le mandé un video a un ex, que él lo haya filtrado, se lo haya mandado a la Adriana (Barrientos) y la Adriana se lo mandó a Hans. Sacaron un pantallazo y lo subieron”, señaló.

“Saqué el pantallazo que Hans lo había subido a su Instagram. Voy a ir a la PDI el día lunes, a Cibercrimen, no le va a ir muy bien. Me da mucha lata esta situación. Me siento afectada, pero no me va a cagar el viernes”, agregó.

Además acusó a Hans de haber golpeado a una mujer y compartió en sus historias el pantallazo del video.