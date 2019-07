Valdés: Si no se tramitaba monumento a sitio del MIR “significa caer en notable abandono de deberes”

Ante las críticas de la UDI, la ministra de las Culturas precisó este viernes que “el acuerdo que declara monumento nacional el complejo maderero de Panguipulli y los sitios de memoria del retén de Neltume y el campamento 83 del MIR se realizó por el Consejo de Monumentos Nacionales en diciembre de 2017, durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. Como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aun cuando no lo comparta”.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, dio a conocer este viernes las razones de por qué se tramitó el decreto que declara como monumento histórico un “conjunto de bienes” en Panguipulli, en la región de Los Ríos, los que incluyen el “Sitio de Memoria Retén de Carabineros de Neltume” -único vestigio material del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro entre 1980 y 1981, implementado por el MIR- y el “Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro”.

El decreto fue publicado el 6 de julio pasado.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó la firma del decreto y dijo que “es incompatible que una ministra del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera realce la violencia política”.

La timonel del partido remarcó que “es insólito que la ministra de Cultura, que es quien tiene que realzar aquellos aspectos que enriquecen a la sociedad, realce como monumento histórico un lugar donde se generó violencia política y le costó la vida a personas”, según publicó El Mercurio.

La senadora solicitó también la revocación del decreto.

FIRME DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA

La ministra Valdés, en una declaración pública emitida este viernes, dijo que “nuestro Gobierno es firme defensor de la democracia y de la valoración de los derechos humanos en todo tiempo y lugar, y por lo tanto rechazamos cualquier acción de violencia política ejercida en el pasado en nuestro país por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Los pueblos deben tener memoria para realzar la unidad y no para exaltar lo que ha dividido a nuestra sociedad y que tanto dolor ha generado en nuestra historia reciente”.

Según explicó, “el acuerdo que declara monumento nacional el complejo maderero de Panguipulli y los sitios de memoria del retén de Neltume y el campamento 83 del MIR se realizó por el Consejo de Monumentos Nacionales en diciembre de 2017, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aun cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes”.

“Por esto, entre otras materias, hemos ingresado hace tres semanas al Parlamento un proyecto de ley de patrimonio que establece procedimientos que permiten que el ministro de Culturas pueda rechazar o pedir revisiones a un acuerdo del CMN, cuando este exceda sus competencias o pretenda reconocer como patrimonio materias que dividen a los chilenos y que no han sido consignadas por el mismo estado en otras instancias formales, como en la justicia, tal cual es este caso con el campamento del MIR”, añadió.

“Cualquier ciudadano puede solicitar la revisión de un acuerdo tomado por el CMN, por lo tanto esta declaratoria puede ser sometida a revisión en las materias señaladas”, remarcó.