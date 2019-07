Renunció el primer ministro de Kosovo tras ser declarado sospechoso por crímenes de guerra

El primer ministro kosovar Ramush Haradinaj, que fue comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en el conflicto con Belgrado, anunció este viernes que dimitía tras ser convocado como sospechoso de crímenes de guerra en La Haya.

“Fui convocado por el tribunal especial como sospechoso y me ofrecieron ir como primer ministro o como un ciudadano corriente de Kosovo. Elegí lo segundo”, dijo Haradinaj a la prensa.

El tribunal de La Haya, respaldado por la Unión Europea, se creó en 2015 para juzgar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por el ELK, en particular contra serbios, romaníes y opositores políticos albanokosovares durante la guerra y después de ella.

“La responsabilidad de iniciar las consultas para fijar la fecha de las elecciones recae ahora en el presidente. Me ofrezco a la gente de nuevo para conseguir su confianza. No se me acusa, pero se me interrogará”, dijo después de una reunión del gobierno.

En una entrevista concedida a la AFP a principios de este año, Haradinaj dijo que Kosovo respondería a todas las demandas del tribunal.

A mediados de enero, el tribunal especial inició los interrogatorios en La Haya, por donde pasaron ya otros dos antiguos dirigentes del ELK -Rrustem Mustafa-Remi y Sami Lushtaku.

Los medios de comunicación de Kosovo creen que es probable que las primeras acusaciones se dicten este año.

Los medios de comunicación locales especulaban regularmente con la inculpación de Haradinaj, al igual que la del presidente Hashim Thaçi y la del presidente del Parlamento, Kadri Veseli.