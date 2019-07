Ministro Moreno: El domingo Osorno contará con el 100% del agua potable

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que a partir de este domingo el servicio de agua potable estará normalizado en la ciudad de Osorno en un cien por ciento a contar de las 8:00 hrs.

El secretario de Estado precisó que el 28% que aún está afectado tendrá restablecido el suministro durante la mañana del domingo 21 de julio.

En relación a la situación en la planta productora de agua potable de Essal, confirmó que estará operando de manera normal y con los sistemas de respaldo.

Asimismo indicó que en esta emergencia trabajó un gran equipo para volver a restablecer el suministro de agua y enfatizó que están tomando un resguardo para que no vuelva a realizarse un corte.

Tras ser consultado sobre si la ciudadanía podría enfrentarse a un nuevo escenario durante los próximos días, remarcó que quienes tengan suministro por primera vez deberían dejar fluir el agua y tomar las medidas necesarias.

“Yo he tomado agua de la llave (…) no hay ningún problema, el agua es totalmente potable”, manifestó el ministro, agregando que han enviado funcionarios hasta los hogares donde han manifestado no tener agua durante las ventanas de agua potable.

Según consigna radio Bío Bío, “el ministro también fue enfático en declarar que las personas contarán con una compensación por el corte de suministro, pero quienes consideren que tuvieron un perjuicio, pueden tomar medidas legales ante la justicia y Servicio al Consumidor brindará apoyo”.