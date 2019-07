Clausuran el “Circo de Ruperto” en Estación Central

El comediante Cristián Henríquez mostró su molestia tras la situación. “Nosotros trabajamos en volumen siempre moderado. No se acercó nadie más que personas de la municipalidad al circo. Detrás de esto hay mucha gente que trabaja, hay gente que tiene que comer”, expresó.

Cristián Henríquez se ha hecho conocido a nivel nacional por sus personajes en el programa “Morandé con Compañía”, entre los que destacan “Ruperto”, “Rupertina”, “El Patrón del Pan”, “Michael Pérez Jackson”, entre otros. No obstante, su principal faceta no es televisiva, sino circense, y en esta área está viviendo una época sumamente compleja.

Esto tras sufrir la clausura de su circo en la comuna de Estación Central por presuntos ruidos molestos.

Según dio a conocer el matinal Hola Chile de La Red, un grupo de vecinos llevó a cabo una denuncia por esta situación, la cual -según acusan- ha llevado a varios a tener problemas para dormir. Frente a este escenario, el municipio optó por cerrar la carpa, lo que provocó la total molestia del comediante.

“Nosotros trabajamos en volumen siempre moderado. No se acercó nadie más que personas de la municipalidad al circo. Detrás de esto hay mucha gente que trabaja, hay gente que tiene que comer”, señaló Henríquez.

“Estoy un poquito complicado con esto, pero quiero saber qué es lo que pasó con el alcalde, porque se contradice lo que dice acá en el documento”, agregó mostrando un permiso municipal que le permite funcionar.

De igual modo, enfatizó que “menos que este volumen no se puede, porque el show sale pésimo. Además, este es un evento público, se trabaja así. Nadie de los vecinos se ha acercado a mí o alguno de mis representes. Queremos saber por qué se nos negó el permiso de funcionar. Por qué no se hacen las cosas como se deben hacer”, y agregó que no cerrará su circo.