Parlamentarios piden sesión especial por crisis sanitaria en Osorno

La crisis desatada en Osorno por la contaminación del agua y corte del vital líquido, que cumple siete días, provocó que diputados del Partido Socialista (PS) y senadores de la Democracia Cristiana (DC) pidieran una sesión especial para tratar el tema.

Los diputados socialistas Fidel Espinoza y Emilia Nuyado convocaron para la próxima semana a una sesión especial en la Cámara.

Espinoza sostuvo que se reunieron 60 mil firmas para que se realice esta sesión y anunció que se citarán a los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Economía, Juan Andrés Fontaine; de Salud, Jaime Mañalich, y al superintendente de Servicios Sanitarias, Jorge Rivas, con el objetivo de que den cuenta de los graves hechos que han repercutido en más de 150 mil habitantes de Osorno.

“Consideramos fundamental que este sea un tema país. Hoy lo vivió Osorno y mañana lo puede experimentar cualquier ciudad de Chile si no se adoptan desde el Parlamento, el Gobierno y las instancias fiscalizadoras todas aquellas medidas tendientes a aumentar de manera rigurosa las regulaciones de estas empresarias sanitarias, que en Chile, al igual que las eléctricas, hacen lo que quieren”, afirmó el parlamentario.

Fidel Espinoza indicó que “en esta sesión especial tendremos la oportunidad de hacer consultas directas a las autoridades, además de solicitar al Gobierno profundizar de manera sustancial la legislación chilena, con el objetivo de que estas empresas no solo sean acreedoras de multas, que al final terminan pagando los propios usuarios, sino también que existan herramientas mucho más idóneas, frente a contingencias de este tipo, que permitan hacer exigibles inversiones mayores por parte de las empresas, que hoy sólo están preocupadas de sus ganancias”.

El parlamentario lamentó que este miércoles el Presidente Sebastián Piñera se haya prestado para un “show mediático” en Osorno.

“Nosotros entendemos que si el Mandatario va a una ciudad a restablecer el servicio de agua potable, no es concebible que a las horas ese suministro esté nuevamente cortado. Aquí se denostó la figura presidencial. Además, se demostró que este tipo de empresas tienen cero respeto por los ciudadanos”, concluyó.

REVISAR LEGISLACIÓN

La senadora Ximena Rincón, a nombre de la bancada DC, anunció que pedirán una sesión especial para revisar en forma urgente la legislación sobre las responsabilidades de las empresas sanitarias, en el marco de la crisis que afecta a Osorno.

“Lo que está viviendo Osorno me parece de la mayor gravedad, porque tras seis días sin agua la empresa Essal no responde. Desde el 14 de julio el alcalde Jaime Bertín ha pedido que se decrete estado de catástrofe, para poder gestionar de manera rápida y oportuna los recursos que se necesitaban para responder a la demanda de agua, pero no se hizo”, indicó la parlamentaria.

En ese sentido, Rincón lamentó la respuesta que se dio por parte del encargado del Comité Operativo de Emergencia (COE), intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, en orden a que el decreto de estado de catástrofe no era necesario.

Asimismo, la senadora DC explicó que tienen el deber de revisar la legislación en esta materia y de analizar las responsabilidades de la empresa, sobre todo cuando no hay posibilidad de compensación a los clientes.

“Necesitamos abordar el tema desde un punto de vista legislativo, pero también desde una mirada operativa, y nuestros comité va a pedir una sesión especial para poder escuchar a las autoridades desde el punto de vista del manejo de la crisis”, explicó.

“Además, para ver cuáles pueden ser las soluciones legislativas, respecto de las responsabilidades de las empresas sanitarias y cómo nos hacemos cargo de la continuidad del servicio y las compensaciones”, concluyó.