Lollapalooza Chile 2020 ya tiene fecha confirmada

La productora Lotus confirmó que la décima edición de Lollapalooza Chile se realizará el próximo 27, 28 y 29 de marzo de 2020, en el Parque O’Higgins, donde espera reunir a más de 120 artistas, repartidos en 8 escenarios.

Esta nueva edición tendrá algo especial, porque se celebrará el cumpleaños 10 de este festival en nuestro país, el primero que se realiza fuera de Estados Unidos, su lugar de origen.

A los largo de sus nueve ediciones ya celebradas, el evento musical ha traído artistas de nivel internacional, como Jane’s Addiction, Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, New Order, Arcade Fire, Jack White, Robert Plant, David Byrne, The Smashing Pumpkins, Calvin Harris, Eminem, Metallica, The Strokes, Duran Duran, Noel Gallaguer, The Hives, Pixies, Lana del Rey, Camila Cabello, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Twenty Øne Piløts, entre otros.

También se confirmó que el inicio de la venta de las entradas comenzará el próximo 12 de agosto, comenzando con la tradicional etapa de Early Bird, con boletos por los tres días a bajo precio. Los valores de las entradas se darán a conocer en los próximos días.

Como es costumbre, ya comienzan a surgir rumores de posibles invitados para Lollapalooza Chile y el primer nombre fuerte sería Guns N’ Roses, la banda de rock liderada por Axl Roses. La información fue entregada por el diario brasileño Destak, que detalló que el grupo de éxitos como “Paradise City”, “November rain”, “Sweet child o’ mine” y “Welcome to the jungle”, tocaría también en Lollapalooza Brasil y Argentina.

Otros artistas que han surgido como rumores son Queen + Adam Lambert, Kiss, The Strokes, Panic at the Disco, Noel Gallagher, Nicki Minaj, Katy Perry, Cage The Elephant y Mumford and Sons. Pero como siempre, la confirmación solo se conocerá cuando se publique el lineup o lista de invitados.