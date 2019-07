Insulza y suspensión del viaje de Piñera: “Su decisión fue la correcta”

El senador José Miguel Insulza (PS) respaldó la decisión del Presidente Piñera respecto de suspender su viaje a Estados Unidos para quedarse en Chile monitoreando la reposición del agua potable en Osorno, región de Los Lagos.

El parlamentario se refirió al tema tras reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para entregarle propuestas del PS sobre la reforma a las instituciones, cita a la que se sumó por unos minutos el Mandatario.

Insulza sostuvo que el cancelado viaje de Piñera era “bastante envidiable, era una linda oportunidad. Es un seminario que se da pocas veces en la vida al cual había sido invitado, así que yo no lo voy a criticar por haber tenido la intención de ir”.

“El problema que tiene ser Presidente de la República es que de repente no hay agua en Osorno y hay que quedarse aquí no más (…) es raro que el Presidente viaje afuera del país en visita que no sea oficial, pero creo que perfectamente es una cosa legal, no creo que sea ilegal. A quién no le hubiera gustado estar sentado ahí con todos estos especialistas del siglo XXI”, añadió el senador.

El senador recordó que “cuatro horas después (de anunciado el viaje) se supo que el tema del agua en Osorno seguía siendo tan grave como era antes y no había habido solución. No van a tener un crítico de mi parte”.

“No correspondía (que viajara), por eso que no viajó, porque las cosas en Osorno siguen complicadas, creo que su decisión de quedarse en el país fue la correcta”, agregó el parlamentario.

“NEGLIGENCIA MUY GRAVE”

El parlamentario sostuvo que la legislación de concesiones que hay en el país “no se pone en la situación de casos tan extremos como este. En este caso hay una negligencia muy grave de una empresa, de una empresa que tiene a su cargo un servicio público que es vital y que afecta la salud de todos los habitantes”.

“Si para eso vamos a tener multas como las que hay en la legislación sobre concesiones, creo que es necesario revisarla y examinar mucho mejor lo que se puede hacer en estos casos”, remarcó.

Por ello, el exministro manifestó que “quien tiene una cañería de petróleo al lado de una cañería de agua y están juntos el depósito de agua y el de petróleo, está cometiendo una irresponsabilidad demasiado grande que no debería saldarse por una sola multa, por importante que sea la multa”.