Pareja chileno-argentina fue nominada a los premios Emmy

Karen Forcano y Ricardo Vega, bailarines que deslumbraron el 2018 a Jennifer López en el programa "World of Dance", competirán en la categoría Mejor Coreografía en un programa de variedades o reality. "Estamos en shock, no entendemos nada todavía", señaló Vega.

Los nominados a los premios Emmy 2019, no sólo dejaron sorpresas en el ámbito de las series y TV estadounidenses, sino también para nuestro país. Y es que una pareja de baile chileno-argentina peleará por ganar una estatuilla.

Se trata de Karen Forcano y Ricardo Vega, quienes deslumbraron el 2018 a Jennifer López en el programa “World of Dance”, y que competirán en la categoría Mejor Coreografía en un programa de variedades o reality.

“No sabemos cómo nos metimos ahí, estamos en shock. No sabemos nada, no entendemos nada todavía”, dijo Vega en diálogo con LUN.

En tanto, Forcano contó cómo se enteraron de la noticia. “Por redes sociales. Nos despertamos y supimos. Después nos llegó una confirmación más oficial de la gente de “World of Dance. Pero en la mañana no entendíamos nada, no sabíamos que los Emmy tenían esta categoría. Estamos locos, recién cayendo en cuenta, porque todo el mundo nos felicita”, señaló.

“Estamos tratando de hablar con la gente que nos escribió, porque suponemos que es una invitación y que vamos a tener que costearnos todo para ir. Todos los demás viven allá, pero nosotros no, entonces hay que ver todo eso. Pero es una instancia importante. Imagínate que estamos compitiendo con gente que ha hecho bailes a Britney Spears y Jennifer Lopez”, agregó Vega.